דני אבדיה ערך הלילה (שני) את הופעת הבכורה שלו בחמישייה של וושינגטון וויזארד, במשחק קדם העונה מול ברוקלין נטס עם קווין דוראנט, קיירי אירווינג והמאמן סטיב נאש. הפורוורד הישראלי פתח בחמישייה, שיחק 24 דקות ורשם 15 נקודות עם 6 מ-6 מהשדה, 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אבל הוויזארדס, ללא ווסטברוק וביל, נכנעו 119:114 לברוקלין.

Deni Avdija goes 6-for-6 and drops 15 PTS in his @WashWizards preseason debut ????#NBARooks x #NBAPreseason pic.twitter.com/vDPY01NjAg

— NBA Draft (@NBADraft) December 14, 2020