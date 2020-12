ראשונים להתחסן מבין 450 מיליון התושבים ב-27 מדינות האיחוד יהיו האוכלוסיות הפגיעות: עובדי מערכת הבריאות ודיירי בתי אבות. במקביל אליהם יתחסנו המנהיגים הפוליטיים, על מנת לשדר לציבור שהחיסונים בטוחים ומהווים את ההזדמנות הטובה ביותר לצאת מהמגיפה.

"זה לא כאב בכלל", אמרה מיכאלה אנג'ל, אחות במכון מתאי באלש בבוקרשט, שהייתה האישה הראשונה שהתחסנה ברומניה. "פתחו את העיניים וקחו חיסון", הוסיפה.

בפראג, קיבל הבוקר ראש הממשלה הצ'כי , אנדריי באביש, את זריקת החיסון. "אין מה לדאוג", אמר. לצדו ישבה בכיסא גלגלים אמילי רפיקובה, שלחמה במלחמת העולם השנייה, וקיבלה גם היא את הזריקה. צ'כיה עברה בשלום את הגל הראשון באביב, אולם ספגה מכה קשה של מגפת הקורונה בסתיו ומערכת הבריאות שלה כשלה מלהכיל את מספרי החולים הקשים, מה שהוביל לתמותה של אלפי בני אדם.

נשיאת סלובקיה סוזנה קפוטובה פרסמה תמונה שלה מתחסנת וכתבה כי "החיסון נותן תקווה שנוכל לחדש את המגע שלנו עם אהובינו"

In the most difficult moments, it is scientific research that comes with good news. The vaccine gives us hope we will be able to renew our personal contacts with loved ones. Our #EU unity helps overcome any challenge. Pls protect yourselves & those around you. #EUvaccinationDays pic.twitter.com/6ysoRU037f

