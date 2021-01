הפנטגון הודיע כי 1,100 חיילים המשמר הלאומי נמצאים בדרכם לבירה לסייע לכוחות המשטרה המקומית להתגבר על תומכי הנשיא דונלד טראמפ, שפרצו הערב (רביעי) לבניין הקפיטול, ועצרו את הדיון באישור נצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות. חברי בית הנשחרים והסנאט פונו מהמקום.

על פי פרסום ברשת CNN, שני עדי ראייה דיווחו על אישה במצב אנוש בבניין הקונגרס אחרי שנורתה בחזה. נסיבות האירוע עדיין לא ברורות.

הנשיא הנבחר ג'ו ביידן נשא נאום טלוויזיוני, בתגובה למהומות בבירה. "זו התקפה על לב הרפובליקה שלנו, על הדבר המקודש ביותר. אני רוצה להיות ברור: הכאוס לא משקף את אמריקה. זה מספר קטן של קיצוניים. זה חוסר שליטה וזה חייב להסתיים עכשיו. אני קורא לפורעי החוק האלה להתרחק".

עוד הוסיף: "למילים של נשיא יש משמעות. במקרה הטוב הן מעוררות השראה, במצב הגרוע הן הסתה. אני קורא לטראמפ לצאת לטלוויזיה עכשיו ולהגן על החוקה ולדרוש סיום של המצור הזה. העולם מסתכל עלינו. בארבע השנים הקרובות אנחנו צריכים לשקם את שלטון החוק".

"המטרה היא לאשר את שלטונה של הדמוקרטיה", אמר, "זה יום עצוב. דמוקרטיה היא דבר שביר, צריך לשמור עליה. ילדים צופים בטלוויזיה, תחשבו מה העולם כולו חושב עלינו".

טראמפ, מנגד, פרסם סרטון בחשבון הטוויטר שלו, בו חזר על טענתו להונאה בבחירות לנשיאות, אך קרא לתומכיו להתפנות מבניין הקפיטול. טראמפ סיים את הסרטון במילים: "אנחנו אוהבים אותכם, אתם מאוד מיוחדים". טוויטר הצמידה לסרטון הערה לפיה "הטענות להונאה בבחירות שנויות במחלוקת", וכי "לא ניתן להגיב לציוץ זה מחשש לאלימות".

מוקדם יותר הוטל סגר על בניין הקפיטול בבירת ארה"ב, בזמן שחברי הקונגרס מכונסים בו לאישור תוצאות הבחירות לנשיאות, אחרי שעימותים אלימים התפתחו בין כוחות המשטרה לתומכיו של הנשיא היוצא דונלד טראמפ.

לאחר פרוץ המהומות, צייץ טראמפ בחשבון הטוויטר שלו בקריאה לתומכיו "לתמוך במשטרת הקפיטול, כי הם בצד של המדינה שלנו" ו"הישארו שלווים".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021