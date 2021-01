בכל 8 דקות מת בלוס אנג'לס חולה קורונה, כך מסרו אתמול (שישי) רשויות הבריאות המחוזיות. "היו לנו אתמול 259 מתים", אמר ראש העיר אריק גרסטי. "זה אחד יותר מסך כל המתאבדים ב-2019". מחוז לוס אנג'לס, המונה כעשרה מיליון תושבים, הפך למוקד הקורונה החמור ביותר בעולם עם יותר מ-8,000 חולים מאושפזים ושיעור בדיקות חיוביות של 20% ויותר.

A person now dies every 8 minutes from #COVID19 in LA County. Stay home to save lives, always wear a mask when out for essentials and avoid gathering with people you don't live with. pic.twitter.com/unlZvXX8V9

— Los Angeles County (@CountyofLA) January 7, 2021