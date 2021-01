גוגל הסירה את האפליקציה של הרשת החברתית ״פרלר״ (Parler, ׳לדבר׳ בצרפתית) מחנות האפליקציות של החברה, ואפל הציבה דרישה: "נהלי תכנים מסיתים או שתסולקי מחנות האפליקציות". ההחלטה לא משפיעה על הנגישות לאתר של ״פרלר״, אך מקשה על ההצטרפות לרשת.

ההחלטה הוסברה בכך שהרשת החברתית החדשה, עם מדיניות מתירנית באופן מוצהר כלפי פרסום תכנים, לא מנעה הסתה לאלימות באירוע הפלישה לגבעת הקפיטול. במקביל, ברשת טוויטר נרשמה ירידה גדולה במספרי עוקבים של חשבונות פוליטיים, אם בשל חסימות או בשל עזיבה וולנטרית.

פרלר הוקמה במימון רבקה מרסר, אחת התומכות של הנשיא טראמפ, ומנוהלת על-ידי ג'ון מאץ, בעל רקע ליברטריאני מוצהר, כחלופה למגבלות המוטלות ברשתות חברתיות אחרות. הרשת זוכה לפופולריות בעיקר בארצות הברית, לאור טענות של גולשים מרקע ימני או כאלה המשתייכים למחנה טראמפ, על צנזורה ברשתות ממוסדות יותר כמו פייסבוק וטוויטר.

בראיון לקארה סווישר מה"ניו יורק טיימס", אומר מאץ כי כל ביטוי שהוא חוקי לא צריך להיות מצונזר, וכי "זה לא נגד החוק להחזיק בתאוריות קונספירציה". לרשת פרלר אין מנגנוני ניטור תוכן כמו לטוויטר ופייסבוק, ומאץ טוען כי השיטה החלופית שפותחה בפרלר – שימוש בגולשים ברשת כפוסקים לגבי עמידה של תוכן בכללי החוק – היא עדיפה.

לפי פרסום בבלומברג, כל הרשתות החברתיות געשו וכללו תכנים מסיתים בימים שקדמו להתקפה על גבעת הקפיטול, אך בפרלר בלטה התגית #1776, קוד המסמל התנגדות למשטר ויצירת "יום עצמאות חדש" במקום הנוכחי שחל ב-4 ביולי 1776.

מנהיג הארגון הימני קיצוני PROUD BOYS, אנריק טריו, כתב בפרלר ביום רביעי בעת המתקפה "אין יותר וושינגטון DC. זו העיר של העם ושל ארצות הברית של אמריקה! בואו וקחו אותה".

חשבון טוויטר בשם "הענקים הישנים" תיעד קריאות רבות לאלימות שפורסמו בפרלר ללא כל בקרה, ביניהן קריאות לרצח שוטרים, התנקמות בטוויטר על השעיית החשבון של הנשיא טראמפ וקריאות להפיכה אלימה ב-20 בינואר – מועד ההכתרה המיועד של הנשיא הנבחר ביידן.

אל רשימת הרשתות החברתיות שהשעו או הקפיאו את חשבונותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצטרפת גם רשת המוזיקה והפודקאסטים 'ספוטיפיי'. במקביל, אתר YOUTUBE, הנמצא בבעלות גוגל, הסיר את הערוץ של יועץ הנשיא לשעבר סטיב בנון בשם "חדר מלחמה".

תומכי טראמפ מושבעים הוסרטו במהלך ההשתלטות על גבעת הקפיטול כשה קוראים קריאות לרצח סגן הנשיא מייק פנס, בשל נכונותו לאשרר את תוצאות הבחירות ולפעול להעברת שלטון מסודרת לנשיא הנבחר ביידן. הקריאות תועדו גם באתר הדיילי מייל, כולל ציוצים של הנשיא טראמפ המאשימים את פנס בשיתוף פעולה עם 'גניבת הבחירות'.

פרט להשעיית הנשיא טראמפ, מספר ציוצים ברשת טוויטר, חשפו מחיקה מאסיבית של חשבונות ביממות האחרונות. המתלוננים הם גם אנשי ימין קיצוני מובהקים, אך גם לפחות עיתונאי אחד מהשמאל, וגם כריסטין אסאנג', אימו של ג'וליאן אסאנג', מייסד האתר ויקיליקס, המדווחים על ירידה של אלפים או עשרות אלפים במספר העוקבים שלהם בן לילה. התופעה כונתה "הטיהור של טוויטר" וזכתה לתגית #TwitterPurge.

The biggest self-own is when Twitter bans a bunch of Nazi or fash to see who complains about it. pic.twitter.com/BjkRFqmJRI

— Andy Ratto (@andyratto) January 9, 2021