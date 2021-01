נשיא ארה"ב הנבחר, ג'ו ביידן, קורא לאשר חבילת תמריצים נוספת בהיקף של טריליוני דולרים. ביידן, שהבטיח לבצע הרחבה תקציבית דרמטית החל מכניסתו לתפקיד בסוף החודש, הדגיש שוב אתמול (שישי) את חשיבותה של חבילת הסיוע וחבילת ההשקעות שהוא מתכנן לקדם בנוסף לזו שאושרה בקונגרס לפני מספר שבועות בהיקף של 900 מיליארד דולר.

ביידן אף הצהיר שוב, הפעם כנשיא נבחר, כי יש להעלות את שכר המינימום הפדרלי לרמה של 15 דולרים לשעה ובכך יישר קו עם הקריאה מצד גורמים במפלגתו ותנועת המחאה Fight For 15 הנאבקת מזה מספר שנים על העלאת שכר המינימום הפדרלי ואף נחלה מספר הצלחות לוקאליות.

"אנשים בשתי המפלגות כבר מכירים בכך שהגיע הזמן להעלות את שכר המינימום ל-15 דולר לשעה עבור העובדים האמריקנים. איש לא צריך לעבוד 40 שעות בשבוע, כפי שעושים כיום מיליוני אמריקנים, ועדיין להיות מתחת לקו העוני", אמר ביידן.

"צריך להוציא כסף, ועכשיו", אמר ביידן, שדיבר מביתו בדלוור. "החבילה כולה תהיה בהיקף של טריליוני דולרים. המטרה תהיה לשמור על הכלכלה מהתרסקות מוחלטת השנה. מצב הכלכלה מתדרדר מאד, ואנחנו צריכים להשקיע כמויות משמעותיות של כסף כדי לעזור לה לצמוח שוב".

President-elect Biden: "It’s time to raise the minimum wage so hard working people earn at least $15 dollars an hour minimum." pic.twitter.com/RpaDzfPimj

— The Recount (@therecount) January 8, 2021