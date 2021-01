מוליכת ליגת העל לנשים בכדורסל, אליצור רמלה, החתימה היום (ראשון) את כוכבת ה-WNBA דיוואנה בונר, לקראת משחקי שלב הבתים במסגרת היורוקאפ. בונר (33, 1.93 מטר) כוכבת קונטיקט סאן, תצטרף מחר לקבוצה ותשחק עם רמלה החל מה-19 בינואר, בטורניר שיערך באנקרה.

בונר הצטיינה במדי קבוצת קונטיקט סאן, בעונה החולפת והובילה אותה לחצי הגמר ה-WNBA. היא קלעה 19.2 נקודות והוסיפה 7.8 ריבאונדים ו-3.2 אסיסטים בממוצע למשחק במהלך העונה הסדירה, בסיומה נבחרה לחמישייה השנייה של הליגה.

First bucket for DeWanna Bonner in a @ConnecticutSun uniform ????

