מועדון הכדורסל וושינגטון וויזארדס, קבוצתו של דני אבדיה, מינתה אתמול (שישי) את אמבר ניקולס למנהלת המקצועית של קבוצת הבת "קפיטל סיטי גו גו". בעקבות המינוי הפכה ניקולס לאישה השנייה שמונתה לתפקיד זה בליגת הפיתוח של ה-NBA.

Another ceiling shattered ✨

Amber Nichols has been promoted to General Manager of the Capital City Go-Go.

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

????: https://t.co/XWEOtnR0BJ pic.twitter.com/zjEnUCp2jm

— Capital City Go-Go (@CapitalCityGoGo) January 15, 2021