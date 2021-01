במשחק העונה של הליגה האנגלית לנשים, ניצחה הערב (ראשון) צ'לסי את מנצ'סטר יונייטד 1:2 ועקפה אותה בראש טבלת ה"סופר ליג". לזכות צ'לסי כבשו, פרניל הארדר (30) ופראן קרבי (65). לורן ג'יימס הצעירה כבשה לזכות יונייטד בדקה ה-61 את שער השוויון הזמני.

צ'לסי רושמת 31 משחקי ליגה רצופים ללא הפסד ואילו למנצ'סטר יונייטד זה הפסד ראשונה העונה. שתי הקבוצות עם 26 נקודות, לצ'לסי משחק חסר והפרש שערים עדיף, לאחר 12 מחזורים.

She's at it again! ????@frankirby with her FIFTH goal in two games! #BarclaysFAWSL pic.twitter.com/Nlrv5ROYbH

— Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) January 17, 2021