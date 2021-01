שרה תומאס תהיה האישה הראשונה בהיסטוריה שתשפוט את משחק הסופרבול ב-NFL, שיערך ב-7 בפברואר בטמפה. תומאס (47) נבחרה לקחת חלק במעמד, לאחר שצברה ניסיון רב ב-6 העונות האחרונות במהלכם שפטה עד כה 53 משחקים.

סגן המנכ"ל התפעולי של ליגת ה-NFL, טרוי וינסנט, אמר בהודעה הרשמית של פרסום צוות השיפוט למשחק הסופרבול: "הופעותיה המובחרות והמחויבות של תומאס, זיכו אותה בזכות לנהל את הסופרבול. מזל טוב לשרה על הכבוד הראוי הזה".

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl. #SBLV pic.twitter.com/9AmsgjC7Qr

— NFL (@NFL) January 19, 2021