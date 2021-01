ממשלת יפן קיבלה החלטה חד צדדית לבטל את אולימפיאדת טוקיו בגלל מצב התחלואה במדינה, כך דיווח העיתון הבריטי 'טיימס'. בדיווח נאמר שלדברי בכיר בקואליציה היפנית, יש הסכמה שהמשחקים האולימפיים, המיועדים להיפתח ב -23 ביולי לאחר שנדחו לפני 10 חודשים, יבוטלו.

ב'טיימס' טוענים כי המטרה של ממשלת יפן היא למצוא דרך להודיע על הביטול בצורה כזאת שתאפשר להם להתחרות על אירוח המשחקים ב-2032. "אף אחד לא רוצה להיות הראשון שיגיד את זה", אמר המקור של מפרסם הידיעה. "אבל כולם מסכימים שזה קשה מדי. באופן אישי, אני לא חושב שזה יקרה".

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

דבר העובדים בארץ ישראל

— The Times (@thetimes) January 21, 2021