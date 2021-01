שחקנית הטניס נאומי אוסקה, זוכת 3 תארי גראנד סלאם, הודיעה היום (חמישי) על הצטרפות לקבוצת הבעלות של צפון קרוליינה קורג' מליגת מליגת הנשים האמריקאית בכדורגל (NWSL).

אוסקה (23) הופכת לשחקנית הטניס השנייה שהיא גם בעלים של קבוצת כדורגל נשים, אחרי סרינה וויליאמס שלוקחת חלק יחד עם השחקנית נטלי פורטמן, בקבוצת הבעלים של לוס אנג'לס סיטי שתצטרף ב-2022 לליגה.

קורג' היא אחת הקבוצות הטובות בליגת ה-NWSL, הן זכו באליפות בעונות 2018 ו-2019. החיבור בין הקבוצה לשחקנית הטניס האמריקאית-יפנית אמור להזניק קדימה את העניין בליגת כדורגל הנשים בארה"ב, ומראה על מגמה בספורט הנשים האמריקאי של שילוב כוחות בין ספורטאיות מענפים שונים.

אוסקה כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "אני לא יודעת איפה הייתי בלי הנשים שהשקיעו בי והפכו אותי למי שאני היום. לאורך הקריירה תמיד קיבלתי כל כך הרבה אהבה מחברותיי הספורטאיות, ולכן אני גאה לחלוק שאני עכשיו בעלים של נורת' קרוליינה קורג'".

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 28, 2021