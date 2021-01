מניית גיימסטופ ממשיכה לעלות, והשיטה של המשקיעים עוברת גם לאירופה. זירות המסחר שוואב ורובין הוד, המאפשרות רכישת מניות בסכומי כסף קטנים ושימשו את הגולשים שקנו את המנייה, הפסיקו את האפשרות לרכוש מניות גיימסטופ ועוד מניות, צעד שעורר ביקורת רבה. עם זאת, הפורומים למשקיעים "פשוטים" רק צוברים עוד ועוד תאוצה, בהימורים נגדיים להימורים של קרנות גידור של משקיעים מקצועיים.

נציגת בית הנבחרים הדמוקרטית אלכסנדרה אוקסיו קורטז קוראת לחקירה בעקבות חסימת האפליקציות. "זה בלתי מתקבל" אמרה קורטז. "אנחנו צריכים לדעת יותר על ההחלטה של אפליקציית רובין הוד לחסום משקיעים מלקנות מניה, בזמן שקרנות הגידור יכולות להמשיך כרגיל. כחברת ועדת השירותים הפייננסים, אתמוך בשימוע אם יהיה צורך".

מניית גיימסטופ ממשיכה להיסחר באופן תנודתי וחריג וניצבת סמוך לשעה 21:00, על 242 דולר. במהלך יום המסחר עברה המניה רכבת הרים של ממש: החל בצלילה של 15% ל-265 דולר, זינוק ל-469 דולר, וצניחה שוב עד 126 דולר עלייה ל-300 דולר ושוב ירידה.

אפליקציות מסחר במנייות כמו שוואב ורובינהוד ואמריטרייד, החלו להגביל את האפשרות לסחור במניות שמוזכרות בבולטות בפורומים ברשת כמו WALLSTREETBETS באתר רדיט, אך מתירות מכירה שלהם, תופעה שמשחקת לטובת קרנות הגידור. החלטה זו מהווה אפליה ברורה לרעת משקיעים פשוטים, שנהנו מהנוחות של המסחר באפליקציות אלו, אשר מאפשרות רכישה גם של חלקי מניות, ללא חשבונות מסחר עם סוכני בורסה כמו בנקים, ולטובת קרנות ההשקעה הממוסדות.

בינתיים, רגולטורים אמריקאיים עוד לא התערבו בתופעה החדשה, בה עדר של משקיעים קטנים, מצליח לגרום להימורים של משקיעים גדולים וחזקים לקרוס, תוך זיהוי נקודת החולשה שלהם, באמצעות הכלים של פורום באינטרנט ואפליקציית מסחר.

המניה נתונה בימים האחרונים לשתי מניפולציות נגדיות. המניפולציה הראשונה נעשתה ע"י קרנות גידור של משקיעים מקצועיים, שהימרו נגדה בעסקאות נגזרים, בהיקף שהגיע ל120% מסך המניות בנפח המסחר במניה.

לאחר מכן, גולשים בפורום של אתר רדיט, הצביעו על הגובה הקיצוני של ההימור ויצרו הימור נגדי – באמצעות רכישת מניות החברה. מסיבות אלו, קרנות גידור נאלצו לרכוש בחזרה את המניות, במיליארדי דולרים יותר ממה מערכן בעת ההימור.

המאבק המתחולל נמשך, גם לאחר תבוסת חלק מהקרנות, באמצעות הימורים חדשים נגד מניית החברה, ממשקיעים אחרים, אף שעלות ההימור עצמו על המניה, הגיעה לגובה עצום של 26.3%, לפי בלומברג לפני 3 ימים.

לפי דיווח בבלומברג, השיטה מתחילה לעבור גם לבורסות ברחבי העולם, ומניות של חברות הצפויות לכשל, בעיקר במגזר הקימעונאי המסורתי, שהצטברו נגדן הימורים דומים, הופכות למניות פופולריות, שלוחצות פיננסית את הקרנות המהמרות. מעבר למניות אמריקאיות נוספות, כמו רשת בתי הקולנוע AMC, יש תנועת נגד בשווקי ההון, שמתמקדת כל פעם במניות ספציפיות ברחבי העולם.

המשקיעים הלא מקצועיים, שהחלו לנהור לפורום ברדיט, מגיעים לא רק מארצות הברית, אלא מעוד רצות בעולם ומצטרפים אליו במאות אלפים ביום. במקביל, מניה אוסטרלית של חברת כריה, שדומה בסימולי המסחר שלה למניית גיימסטופ, זוכה גם לביקושים, כנראה בטעות, וערכה עלה ב60%.

מרוויחה נוספת היא אולפן יצירת המשחקים הפולנית CD PROJEKT, שזכתה לציוץ אוהד מיו"ר טסלה, אילון מאסק, לגבי המשחק 2077 CYBERPUNK .

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is????.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021