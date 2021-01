משקיעים קטנים הפגינו היום (שישי) נגד אפליקציית ההשקעות רובינהוד, שאחרי הגבלות המסחר שהפעילה לטובת קרנות גידור, שבינתיים הוסרו חלקית. הסנטור הרפובליקני טד קרוז הסכים עם חברת הקונגרס הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו קורטז כי יש לחקור את הגבלות המסחר הללו.

בינתיים, מניית גיימסטופ שבה לעלות, אחרי שהמסחר בה הוגבל בכמה אפליקציות מסחר שונות, הגבלות שהוסרו חלקית לפני מספר שעות. בעוד יום המסחר הרשמי הסתיים בשער של 197 דולר למניה, במסחר לאחר סגירת הבורסה הגיע המחיר ל-312 דולר.

מאחורי המסחר במניית גיימסטופ, ובמספר מניות אחרות, מתחולל בימים האחרונים מאבק איתנים בין משקיעים קטנים לקרנות גידור. המשקיעים הקטנים נעזרים באפליקציות מסחר ובפורומים ברשת, בעיקר WALLSTREETBETS באתר רדיט, על מנת להכשיל הימורים של הקרנות מקצועיות נגד מניות באמצעות פוזיציות שורט.

משמעות השורט, היא שקרן גידור משאילה מניות ומוכרת אותן, בכוונה לרכוש אותן בעתיד במחיר זול, ולהחזיר אותן למשאיל, תמורת עמלת השאלה. מדובר בהימור רווחי אם המניה יורדת, אך כאשר היא עולה מדובר בהפסד בלי מוגבל לבעלי ה'שורט'.

המשקיעים הקטנים כבר לחצו את קרן מלווין קפיטל, ואילצו אותה לקנות את המניה בחזרה ביוקר, תוך הפסד של מיליארדי דולרים. אך קרנות גידור אחרות נחלצו לעזרתה, והעניקו לה קו אשראי, לצד רכישת עוד פוזיציות שורט נגד מניית גיימסטופ.

לאור הסערה התקשורתית, התגברה המגמה הרב-לאומית, הכוללת נהירה לפורום WALLSTREETBETS, הורדות ויראליות של אפליקציות מסחר כמו 'רובינהוד', 'שוואב' ואחרות. מטרת המשיקיעים החדשים היא לרכוש את המניות המומלצות בפורום, במטרה לאלץ עוד קרנות גידור לשלם להם ביוקר.

בראיון לרשת CNBC, הודה ולאד טנב, מנכ"ל רובינהוד, כי "החלטנו להגביל את היכולת לרכוש חלק מהמניות על מנת להגן על לקוחותינו. רובינהוד היא חברת מסחר ויש עלינו המון דרישות פיננסיות ורגולטוריות. יש דרישות מצד ה-SEC (רשות ניירות הערך האמריקאית, א.ר) ועלינו להעביר כספים במסלקות. כמה מהדרישות האלה משתנות לא מעט בהתבסס על תנודתיות השוק והן עשויות להיות משמעותיות בסביבה הנוכחית שהינה לא יציבה, ומכילה המון פעילות סביב המניות האלה, שהפכו לוויראליות במדיה החברתית".

Robinhood CEO Vlad Tenev speaks out after the company decided to restrict trading in GameStop and other stocks today. “In order to protect the firm and protect our customers we had to limit buying in these stocks,” he tells @andrewrsorkin. https://t.co/LsJ5iNjJAB pic.twitter.com/yJATy66TcZ

— CNBC (@CNBC) January 29, 2021