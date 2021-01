הפורום "וולסטריט בטס"(wallstreetbats) שהוביל את פרשיית גיימסטופ כבר איננו רק פורום המלצות להימורים פיננסיים, אלא במה למניפסטים ביקורתיים על חוסר הצדק שמובנה במערכת הפיננסית הקיימת, המבטאים מחאה ונקמה נגד האליטה הכלכלית שזוכה לחיבוקים נדיבים מהרגולטורים, בעוד רוב הציבור לא מקבל דבר.

פורום "הימורי וולסטריט" באתר רדיט, כולל כבר 6.9 מליון אנשים. מה שהחל כפורום חובבים, העוסק בהמלצות השקעה ובאופן מוצהר גם בהימורים פיננסיים, הפך לתופעה תרבותית, לאחר שמשקיעים שפעלו בהשפעת הפורום, רוששו קרנות גידור מקצועיות במעל ל-22 מיליארד דולר.

לצד מניפסטיים לוחמניים משתפים הגולשים בפורום בסיפורים אישיים על מצוקה כלכלית, מספרים מה עשו עם הכסף שהרוויחו ומפרסמים מימים ובדיחות שהכינו המכוונים נגד קרנות הגידור והרגולטורים.

"אני רופא שעבר הכשרה בלב דטרויט", כתב המשתמש הוותיק ionickoi בפוסט פופולרי הממוען לוול-סטריט ולרשת החדשת CNBC. "בתקופת אובמה, בזמן ההתמחות שלי, איכות החיים של התושבים השחורים בעיר לא השתפרה. ראיתי הפצה גוברת של תרופות ממכרות, מנות יתר ואלימות כנופיות. אתם השארתם את האנשים הללו מאחור".

בשנים האחרונות בזמן כהונת טראמפ היה רופא במערב התיכון, "איכות החיים של האוכלוסייה, ברובה לבנה, לא השתפרה ואפילו הידרדרה. ראיתי תפוצה גוברת של תרופות ממכרות, מנות יתר והתאבדויות. החולים היקרים לי הם האנשים שאתם השארתם מאחור".

בתקופת הקורונה, הוסיף, "אני רואה את הבריאות של המטופלים שלי מדרדרת, בגלל שהם מוותרים על טיפול מניעתי. ללכת לעבודה בכל יום היא תזכורת מבהילה לשבר וחוסר ההוגנות של המערכת הכלכלית וחוסר היכולת המוחלט שלי לשנות את זה.

"אני מחזיק במניית גיימסטופ כי היא מייצגת משהו בעבורי. קמעונאית שסברתם שכבר לא כדאי להשקיע בה. אנחנו גיימסטופ. אנחנו לא מוכרים כי אנחנו מאמינים בעצמנו ומשקיעים בעצמנו. אנחנו רוצים שהיא תצליח".

"דרדרתם אותנו לקרוע זה את זה שנים" כתב לסיום. "זו הפעם הראשונה בה ראיתי מדינה שלמה מתאספת סביב מטרה אחת. נתת לנו סיבה להתאחד – נגדכם ונגד המערכת שבניתם ושימרתם. יש לי מניית גיימסטופ כי אני גיימסטופ. אני בוחר להשקיע בדור שלי, ולמכור יהיה למכור את עצמי".

המניפסט מכוון לשלוש מטרות בו זמנית – להוקיע את האליטה הפיננסית, להרתיע ברגולטורים לא לשנות את החוקים לטובת האליטה, אך גם תעמולה לטובת עליית ערך המניה והרווח האישי שהיא יכולה להסב למשקיעים הקטנים, על חשבון הקרנות הגדולות.

למרות ההצהרה כי הוא "מאמין במניה" בפוסט אחר כתב "אני אוהב את המניה הזו. לא אמכור אותה בפחות מ1,000 דולר", כאשר שערה היום הוא כ300 דולר.

כותבים פופולריים אחרים קוראים להגשת תביעה ייצוגית נגד פלטפורמת המסחר ללא עמלות "רוביהוד" משום שהגבילה זמנית את היכולת לרכוש מניות של גיימסטופ, לצד מניות נוספות כמו NAKED BRAND, נוקיה, וחברת בתי הקולנוע AMC, תוך שהיא מאפשרת למכור אותן.

ליוזר pieisoverrated היה מניפסט משלו:

"ראיתי מיליארדר שאומר (על מנהל קרן הגידור, א.ר.) הוא בסך הכל מנסה להתפרנס. ראיתי שקוראים לפורום קבוצת שנאה ימנית קיצונית. לא ראיתי מיליארדר אחד שדיבר על המיתון משנת 2008. אבל ראיתי סיפורים בפורום על משפחות שהידרדרו באותו הזמן בגלל המיתון. ראיתי כאו בחור ששילם על הניתוח של הכלב שלו, ראיתי משהו מחזיר הלוואות, ראיתי משהו שתרם כסף לעמותה למען עסקים קטנים. ראיתי הטיית שוק בוטה שנועדה למנוע מאנשים פשוטים לסחור. בבקשה תעשו משהו טוב עם הרווחים שלכם. בבקשה אל תהפכו לעלוקות תאוות בצע בוול-סטריט".

ג'סטין מקדניאל זכה להדהוד בפורום שהעניק לו 1.2 מליון לייקים, על בדיחה כתב כפרפרזה על פרשת גיימסטופ שחושפת את הקפיטליזם במערומיו:

Rich People: wHy dOn'T tHe pOoR jUsT iNvEsT tHeIr mOnEy

Poor People: Ok.

Rich People: …

Rich People: wait stop

— Justin McDaniel ????️‍???? (@JUSTINtime4aLAF) January 28, 2021