צבא מיאנמר תפס הלילה (בין ראשון לשני) את השלטון במדינה ועצר את מנהיגת המדינה וכלת פרס נובל לשלום, אונג סן סו צ'י, כמו גם בכירים נוספים במפלגת השלטון שלה, "הליגה הלאומית לדמוקרטיה". לפי הדיווחים במדינה חיילים נשלחו לרחובות בערים הגדולות וקווי האינטרנט והטלפון בחלק מהן נותקו.

בהודעה שמסר הלילה הצבא, ושודרה בערוץ הטלוויזיה שלו, נאמר כי השלטון הועבר למשך שנה אחת לידיו של הרמטכ"ל מין אונג הלאינג, וכי הוכרז מצב חירום. ההודעה הגיעה כמה שעות לאחר שדובר מפלגת השלטון הודיע על מעצרה של סו צ'י וכן נשיא מיאנמר ווין מינט ומנהיגים אחרים במפלגה.

Myanmar’s generals have just announced a seizure of power.

The military-backed VP Myint Swe is now in charge.

The military say they have arrested Aung San Suu Kyi and other NLD leaders because of electoral fraud in November’s election#savemyanmar #standwithmyanmar #myanmar pic.twitter.com/dVDzm7hIHa

