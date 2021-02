מארגני המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בטוקיו וממשלת יפן, פרסמו אתמול (רביעי) את "ספר החוקים" בהתאם לתקופת הקורונה, שילווה את הספורטאים ואת מי שעוטף אותם במשחקים שייצאו לדרך ב-23 ביולי.

הנוהל החדש כולל עטיית מסכה, תשובה שלילית בבדיקת קורונה לפני ואחרי הטיסה לטוקיו, בדיקת קורונה בכל ארבעה ימים לפחות ואיסור נסיעה בתחבורה הציבורית. בנוסף לכך, כל ספורטאי יחויב להוריד לטלפון החכם שלו אפליקציית מעקב מטעם הממשלה.

First Playbook published outlining measures to deliver safe and successful Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/MCyKhHyT5B

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 3, 2021