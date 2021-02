תכנית הסיוע של נשיא ארה"ב גו' ביידן, בהיקף 1.9 טריליון דולר, זכתה השבוע לביקורת 'מבית': הכלכלן לארי סאמרס שייעץ לממשלים הדמוקרטיים של קלינטון ואובמה, הזהיר כי התכנית עלולה להיות גדולה מדי ולגרום לאינפלציה.

אך נראה שהזמנים השתנו. הביקורת של סאמרס, אולי הדמות הכלכלית המרכזית במפלגה הדמוקרטית בעשורים האחרונים, אמנם פתחה דיון, אך בעיקר זכתה לתגובות נגד חריפה של כלכלני המפלגה שטענו שהוא "חד וחלק טועה".

המאמר של סאמרס בוושינגטון פוסט אמנם מכנה את התכנית "אמיצה" ו"שאפתנית", אבל מדגיש שני סיכונים שהיא מביאה עמה. הסיכון הראשון הוא עלייה חדה באינפלציה "כמותה לא ראינו בדור האחרון". לכן מציע סאמרס ללוות את התכנית בהצהרות ברורות כי היישום יהיה תחת פיקוח, ושינויים יעשו ככל שיידרש. כשהכוונה היא בעיקר להגבלת היקף התכנית אם יהיה צורך.

החשש השני של סאמרס הוא שעלותה הגדולה של התכנית לא תאפשר, מבחינה כלכלית ופוליטית, להציג תכנית השקעה בתשתיות ליציאה מהמשבר. בהקשר זה יש לציין כי ביידן הצהיר כי יביא תכנית השקעות בהיקף של 2 טריליון דולר ליציאה מהמשבר.

למרות שסאמרס מקפיד להוסיף שהתכנית היא חיונית, ומגבה את האמירה שעדיף לעשות יותר מידי מפחות מידי, הביקורת שלו הובילה לתגובה חריפה בקרב כלכלני המפלגה הדמוקרטית.

לגישתו של סאמרס היו גם תומכים. ראש קרן המטבע לשעבר אוליבר בלנשרד כתב שהתכנית גדולה מידי, ועלולה להגדיל את הביקוש ולגרום ללחץ אינפלציוני, כפי שטען סאמרס.

הכלכלן זוכר פרס נובל פול קרוגמן השיב לשניהם שלא מדובר ב"תכנית גירויים" להמרצת הכלכלה אלא בתכנית מלחמה בקורונה. "כשאתה נלחם במלחמה, אתה לא מעריך כמה צריך להשקיע בשביל לשמור על ההוצאה, אתה מעריך כמה כסף צריך כדי לנצח במלחמה" כתב.

So is the Biden plan too big? We need to be clear about what it's for. IT'S NOT STIMULUS. This isn't at all like the ARRA, which was all about boosting demand; this is disaster relief. Or maybe it will help if we think of it as being like fighting a war against Covid fallout 1/

— Paul Krugman (@paulkrugman) February 6, 2021