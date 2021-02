קטי זילברמן, ה'ליברו' של נבחרת ישראל בכדורעף, זכתה אתמול (שלישי) עם קבוצתה אולומוץ בגביע המדינה של צ'כיה, לאחר שגברו 1:3 על ליברץ׳ במשחק הגמר. זהו הגביע הראשון של זילברמן בצ'כיה והשלישי ברציפות של קבוצתה.

"זו גאווה להיות שחקנית ישראלית בצ׳כיה ולייצג את ישראל" אמרה זילברמן בסיום המשחק לאתר איגוד הכדורעף. "מגלה סוד, שרתי את התקווה בלב כשניגנו את ההמנון הצ'כי".

Olomouc win trophy in Women's Czech Cup third year in rowhttps://t.co/P0kYsX6tzI#volleyball #volejbol #CeskyPohar pic.twitter.com/JSM4AaT3nf

דבר העובדים בארץ ישראל

— WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) February 8, 2021