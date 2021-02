לוג'יין אל־הד'לול (31), פעילה פמינסטית סעודית, שוחררה אתמול (רביעי) ממאסר לאחר 1,001 ימים בכלא. אל-הד'לול, נעצרה בהפגנה נגד איסור הנהיגה לנשים בריאד, בירת סעודיה, הותקפה מינית על ידי השוטרים שעצרו אותה ועברה עינויים בכלא.

זמן קצר לאחר שהיא ושותפות נוספות למאבק נעצרו, בוטל האיסור, אבל היא נשארה במאסר. בנובמבר 2020 היא הובאה בפני בית דין מיוחד לעבירות טרור. היא שוחררה פחות משבוע לאחר שהממשל האמריקאי דרש מסעודיה לשחרר אסירים פוליטים ופעילי זכויות אדם.

דובר מחלקת המדינה האמריקאית, נד פרייס, אמר ששחרור אל-הד'לול הוא "התפתחות רצויה מאוד", והוסיף שמחלקת המדינה "עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות". נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך על שחרורה בחשבון הטוויטר שלו.

אל-הד'לול נעצרה במאי 2018 לצד נשים נוספות ששוחררו זה מכבר. בדצמבר 2020 היא הורשעה בקידום אג'נדה זרה והפרעה לסדר הציבורי באמצעות שימוש באינטרנט. היא נידונה לעונש מאסר של חמש שנים ושמונה חודשים, אך בניכוי התקופה שכבר ריצתה שחרורה היה צפוי בחודש הבא.

שופט בריאד הורה אתמול על שחרורה על תנאי. כחלק מתנאי השחרור שלה, נאסר עליה לדון במה שעבר עליה בעת מאסרה, והיא לא מורשית לצאת משטח הממלכה. אם תפר את התנאים, היא צפויה לשוב לכלא.

Loujain is at home !!!!!! تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj

אחיותיה חגגו את שובה הביתה והעלו לטוויטר תמונות שלה מחייכת. "לוג'יין חזרה הביתה!", כתבה אחת האחיות, לינה, לצד תמונתה. אחות נוספת, עליה, כתבה: "זה היום הטוב ביותר בחיי".

בעת מאסרה פתחה אל-הד'לול בשתי שביתות רעב, ובדומה לחברותיה שנכלאו עמה, סיפרה לשופטים על עינויים והתעללות מינית בעת מאסרה ומצד חוקרים עטויי מסכות. לפי עדותן, האסירות הוכו במקלות, חושמלו ועברו עינויים באמצעות מים. כמה מהן אף סיפרו על מגע בלתי הולם והפעלת כוח, וכן איומים באונס.

הוריה של אל-הד'לול העידו שבביקורים בכלא הבחינו בסימני חבלות על גופה. לדברי משפחתה, בדיון שנערך השבוע בבית המשפט לערעורים נדחו על הסף טענותיה שעברה עינויים בכלא.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021