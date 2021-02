אסלן קראצב ממשיך להפתיע באליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס. הרוסי, שגדל בישראל, גבר הבוקר (שלישי) 6:2, 4:6, 1:6, 2:6 על גריגור דימיטרוב הבולגרי, המדורג 21 בעולם.

קראצב (27) דורג במקום ה-114 לפני פתיחת הטורניר, אך זה לא מנע ממנו לרשום ניצחון ענק נוסף. קראצב יפגוש בחצי הגמר את המנצח בין נובאק ג'וקוביץ' לאלכסנדר זברב. אם יעלה לגמר הוא עשוי לפגוש את רפאל נדאל.

דימיטרוב, שהביס את דומיניק תים בסיבוב הקודם, שבר שלוש פעמים במערכה הראשונה והשיג 2:6 תוך 34 דקות. במערכה השנייה, קראצב הראה נחישות והשיג שתי שבירות לעומת אחת של הבולגרי, בדרך ל-4:6 במערכה השנייה.

הרוסי השתלט על המשחק במערכה השלישית עם שלוש שבירות ו-1:6 מהיר (28 דקות), כאשר לאחר המערכה דמיטרוב ירד לקבל טיפול רפואי בחדר ההלבשה. קראצב המשיך לנצל את המומנטום גם בסט הרביעי וסגר עניין עם 2:6 נוסף, וניצחון בארבע מערכות בשעתיים ו-28 דקות.

One set away from the semi-finals ????

???????? @AsKaratsev leads Dimitrov 2-6, 6-4, 6-1.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/hoJPTrXqKy

— ATP Tour (@atptour) February 16, 2021