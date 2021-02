"מעמד הביניים בנה את אמריקה ואיגודי העובדים בנו את מעמד הביניים" כך אמר נשיא ארה"ב ג'ו ביידן במפגש שערך ביום רביעי השבוע עם נציגי איגודים מקצועיים על תכנית התמריצים שהוא מקדם ועל תכניותיו השקעה בתשתיות. הפגישה הייתה חלק ממאמציו של הנשיא להשיג תמיכה לתכנית התמריצים שתעלה לאישור סנאט בשבוע הבא.

ביידן הציג לראשי האיגודים את ה'תכנית להצלת אמריקה' והתייעץ איתם על תכנית התשתיות המתוכננת, עליה אמר "יש הזדמנות לעבוד ביחד בתחום הזה". בהמשך הוסיף לחזק את איגודי העובדים ואמר כי הם "עמוד השדרה של האומה האמריקאית".

ליז שולר, מפדרציית האיגודים המקצועיים הגדולה בארה"ב AFL-CIO צייצה אחרי המפגש כי אמרה לביידן "שהדרך הכי טובה לקדם שוויון היא דרך חברות באיגוד וזה הזמן להעביר את ה'פרו אקט'", חקיקה לטובת איגודים שמטרתה לאפשר לעובדים להתאגד בקלות גדולה יותר ולמנוע ממעסיקים לפגוע בניסיונות התאגדות.

A union card is the single best tool we have to advance racial justice and gender equity on the job. And passing the #PROAct is a critical step in ensuring we rebuild our economy fairly. #1u

— Liz Shuler (@lizshuler) February 18, 2021