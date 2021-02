נובאק ג'וקוביץ' זכה הבוקר (ראשון) באליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס, בפעם השלישית ברציפות והתשיעית בסך הכל. הסרבי גבר על דניל מדבדב בשלוש מערכות (5:7, 2:6, 2:6) תוך 113 דקות ועלה למאזן של 82 ניצחונות לעומת שמונה הפסדים לאורך השנים באוסטרליה חגג זכייה שלישית ברצף באוסטרליה וגראנד סלאם 18, רק שניים פחות מרוג’ר פדרר ורפאל נדאל.

NINE FOR NOVAK ????

???????? @DjokerNole is the #AusOpen champion for a ninth time! pic.twitter.com/uwyszdI4CB

דבר העובדים בארץ ישראל

— ATP Tour (@atptour) February 21, 2021