כוכב הגולף, טייגר וודס, נפצע הערב (שלישי) והובהל לבית החולים, לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים שבה רכבו התהפך. כך הודיע משרד השריף של לוס אנג’לס. בתאונה לא היו נפגעים נוספים פרט לשחקן הגולף האגדי. על פי ההודעה, כוחות החילוץ שהיו במקום, נאלצו לחלץ את וודס מרכבו בקושי רב.

סוכנו של השחקן, מארק שטיינברג, הודיע כי וודס נאלץ לעבור ניתוח, לאחר שספג כמה פציעות ברגלו. לפי ההערכות, וודס נהג ברכב השטח שלו, סטה מהדרך והתהפך, אך הסיבה לתאונה אינה ברורה. בכלי התקשורת בארה"ב חשפו תמונות מדאיגות של כלי הרכב לאחר התאונה.

וודס (45), שחקן הגולף הטוב בהיסטוריה, זכה ב-82 תארים לאורך הקריירה בסבב ה-PGA. כמו כן, זכה ב-15 תארי מייג'ור, כולל חמש פעמים במאסטרס. הוא זכה גם פעמיים באליפות ארצות הברית הפתוחה ועוד 3 פעמים באליפות בריטניה הפתוחה.

