שחקנית הכדורסל לשעבר רנה מונטגומרי תהיה הראשונה שהופכת לבעלים של קבוצה בליגת ה-WNBA, לאחר שהצטרפה לקבוצת רכישה שקנתה את הבעלות על קבוצת אטלנטה 'דרים'.

מונטגומרי (34) שיחקה בישראל במדי מכבי בנות אשדוד בעונת 2010/11 ומכבי רמת חן בעונת 2017/18. ב-WNBA זכתה בשתי אליפויות במדי מינסוטה לינקס (2015 ,2017). בעונת 2018 עברה לשחק במדי אטלנטה דרים במדיה שיחקה שנתיים ובתחילת החודש הודיעה על פרישה ממשחק.

My Dream has come true.

