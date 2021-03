האסיפה המחוקקת של מדינת ריו דה ז'ניירו בברזיל אישרה ביום שישי האחרון את החוק שקובע את ה-19 בפברואר כיום חג לציון כדורגל הנשים במדינה. התאריך הוא יום הולדתה של כוכבת הנבחרת, מרטה, הנחשבת לשחקנית טובה בכל הזמנים, עם 6 זכיות בתואר שחקנית השנה בעולם – הכי הרבה זכיות לשחקנית כדורגל.

בהודעה של האסיפה המחוקקת במדינה, הסבירו שמטרת ההחלטה היא לקדם את כדורגל הנשים במדינה: "כדורגל הנשים הברזילאי הוא אחד המצליחים בעולם והתאריך הטוב ביותר לחגוג הוא יום הולדת של השחקנית הגדולה ביותר שלה, מרטה".

???????? In honor of Marta Vieira da Silva’s birthday, the state of Rio de Janeiro has established February 19 as Women's Football Day.

