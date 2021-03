שחקנית הכדורגל אלכס מורגן, שחקנית הכדורסל סו בירד, השחיינית סימון מנואל וגולשת הסנובורד קלואי קים מארה"ב, השיקו אתמול (שלישי) את פלטפורמת המדיה החדשה "TOGETHXR" שנועדה לקדם את הקול הנשי בספורט בארה"ב ובעולם.

בירד (40) זכתה בארבע אולימפיאדות ושלוש אליפויות עולם עם נבחרת ארה"ב בכדורסל. אלכס מורגן (31) זכתה בשתי אליפויות עולם עם נבחרת ארה"ב בכדורגל ובמדליית זהב אולימפית.

We got tired of waiting for someone to build it.

So we did. Together.@alexmorgan13 x @swimone x @S10Bird x @ChloeKim pic.twitter.com/mMxFCrNdBP

— TOGETHXR (@togethxr) March 2, 2021