המשרד להגנת הסביבה פירסם היום (חמישי) דו"ח של חברת "טנקר טרקרס" (TANKER TRACKERS) הכולל זיהוי פיזי של המיכלית אמרלד בתצלומי לווין. מדובר בראיות נסיבתיות נוספות הקושרות את האניה לאירוע, אך עדיין ללא הוכחה חותכת. כמו כן המשרד מודה שהספינה לא בבעלות לובית, אלא רשומה כיום באיי מרשל.

המכלית אמרלד נמצאת כיום באיראן, משם יצאה לדרכה לפני השיוט בו לכאורה שפכה נפט מול חופי ישראל. מבדיקת טנקר טרקרס שהועברה לידי המשרד להגנת הסביבה, עולה כי המכלית תועדה ב-17 בינואר אל מול האי האיראני ח'ארג במפרץ הפרסי. ההערכה היא כי בעגינה זו העמיסה המכלית נפט גולמי איראני שבסופו של דבר הגיע לחופי ישראל.

בנוסף, נמצא אישור מצולם לפעולת העברת הנפט בלב ים בשטח הים הפתוח בין קפריסין לסוריה. למשרד הועבר תצלום לוויין שלפיו ב-14 בפברואר המכלית אמרלד העבירה נפט גולמי למכלית הנושאת דגל איראני בשם LOTUS. צילומי הלוויין מראים את החבירה של שתי המכליות (STS) בלב הים, וככל הנראה פריקה של הנפט הגולמי האיראני למכלית.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "נפט גולמי בים הוא נשק שפועל נגד הסביבה ובריאות הציבור, נגד בעלי החיים ונגד החופים שלנו. אסור להקל ראש בנושא, כל ההתנהלות של האנייה מכוונת. יש כאן קשר ישיר לאיראן, לא קשר עלום. יש כאן מקום לדיון חירום של כלל הגופים הממשלתיים, כולל הגופים הביטחוניים, להבנה רחבה יותר של האיומים במים הכלכליים של ישראל שהם לא רק סביבתיים".

במערכת הביטחון מתחו ביקורת אתמול על כך שהשרה לא שיתפה אותם בכוונתה להכריז על איראן כאחראית ישירה על הזיהום שהוגדר על ידה כ"טרור".

בשונה ממה שטען המשרד להגנת הסביבה אתמול, הספינה איננה לובית, ובעליה הנוכחיים מאיי מרשל מסתוריים.

משתמש אנונימי בטוויטר, חשף נתון ממאגר HIS MARITIME, לפיו כבר ב-2009 החברה הלובית מכרה את המיכלית לחברה בריטית, שנמכרה שוב בדצמבר ל2020 לחברה מאיי מרשל.

EMERALD crude oil tanker which is being indicated as the culprit of the oil spill affecting #Israel and #Lebanon coasts, was owned by a #Libya company until 2009. Currently owned by a Marshall Islands company EMERALD MARINE LTD

Here the ownership history for the vessel#OSINT pic.twitter.com/kju30zjdOD

— Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) March 3, 2021