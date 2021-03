המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בטוקיו צפויים להתקיים ללא קהל זר, כך לפי התקשורת ביפן. סוכנות הידיעות היפנית 'קיודו' דיווחה היום (שלישי) שהמארגנים חוששים כי אזרחים זרים ואוהדים שיגיעו למדינה בקיץ, עלולים לייבא מוטציות ולגרום להידבקויות, בזמן שהיפנים רק עכשיו החלו לחסן את האוכלוסייה.

ההחלטה אמורה להתקבל בסוף החודש, בסמוך לחידושו של מסע הלפיד האולימפי ברחבי המדינה. הממשלה המקומית והמארגנים של המשחקים צפויים לקיים פגישה וירטואלית עם הוועד האולימפי הבינלאומי, על מנת לקבל החלטה סופית.

