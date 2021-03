מיאמי היט מה-אן.בי.איי החליטה היום (חמישי) לקנוס את הסנטר מאיירס לאונרד ב-50 אלף דולר בעקבות הערה אנטישמית. המועדון הודיע אתמול על השעייתו לשבוע של לאונרד לאחר שבמהלך משחק וידאו, ששודר בשידור ישיר, השתמש בין השאר בקללה "Kyke" שמתפרשת כ"יהודון".

במועדון הודיעו כי לאונרד לא יורשה להיכנס למתחם האימונים של ההיט וייאלץ לעבור סדנת "גיוון תרבותי". הקומישנר של הליגה, אדם סילבר, אמר: "ההערה של מאיירס לאונרד היתה בלתי נסלחת, פוגענית, ואין לה מקום ב-NBA או בחברה שלנו. הבהרנו לו שלא נעבור לסדר היום על אמירות כאלה ומצופה ממנו לכבד את ערכי הליגה שלנו – שוויון, סבלנות וכבוד".

Meyers Leonard has been fined $50K and suspended one week from Heat team activities after he used an anti-Semitic slur.

He'll also be required to participate in a cultural diversity program pic.twitter.com/KZYGMqMn9t

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2021