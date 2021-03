תקלה בשירותי האנדרואיד של גוגל: משתמשים ברחבי העולם מדווחים החל מאתמול (שני) על קריסות באפליקציות שונות במערכת ההפעלה אנדרואיד של גוגל. התקלה זוהתה כקשורה לרכיב WEBVIEW, אשר ניתן לעדכנו או להסיר את גרסתו ובכך להתגבר על התקלה.

רכיב WEBVIEW נועד לשמש פונקציית גלישה ברשת בתוך אפליקציות אחרות. התקלה בו משבשת פעילות של שלל אפליקציות דוגמת WAZE, גוגל מפות, ג'ימייל ואחרות.

על פי דיווח באתר ENGADJET, הסרה של אפליקציית WEBVIEW, מסירה את העדכון הבעייתי שגורם לתקלה ומחזירה את המצב לקדמותו

#Samsung apps are experiencing a global app crash.

To fix this go to play store search for "Android System WebView Beta". Uninstall it from Play Store.

This will revert the app to an older version and will fix the app crashing issue. #Android

Better nt updt this app for a while pic.twitter.com/clgmNCFqYL

— Afsah (@afsah_) March 23, 2021