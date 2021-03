תעלת סואץ נחסמה לתנועה לאחר שספינת משא ענקית נתקעה באלכסון

תעלת סואץ נחסמה אתמול (שלישי) כשספינת משא גדולה איבדה שליטה ונתקעה בגדות התעלה. האניה שתקועה באלכסון, חוסמת את המעבר בתעלה לכלל כלי השיט במעבר העיקרי של התעלה ויוצרת פקק תנועה של אניות באחד מנתיבי השייט העמוסים בעולם.

ספינות גרר מצריות ניסו לגרור את ספינת הענק, באורך 400 מטר, אך לא ברור האם הגוררות שנמצאות באזור מסוגלות להתמודד עם ספינת משא גדולה כל כך. במקביל החלו מאמצים לפנות את החול שמסביב לחרטום הספינה התקועה בעזרת מחפרים.

הספינה, The Ever Given, יצאה מסין ומיועדת להגיע לנמל רוטרדאם בעל הספינה אמר כי הספינה סטטה ממסלולה בשל רוח חזקה. על פי הערכות ייקח כמה ימים לפנותה. זהו לא המקרה הראשון בו נתקעת אוניה בתעלה. ב-2017 ספינת משא יפנית נתקעה לרוחב התעלה וחולצה תוך מספר שעות.

בינתיים רשות תעלת סואץ הודיעה כי פתחה את ערוץ התעלה הישן לתנועה כדי להסיט אליו לפחות חלק מהאוניות הממתינות לעבור בתעלה. לפי אתר 'טנקר טראקרס' העוסק בתעבורה ימית, פתיחת הערוץ המקביל תסייע רק באופן מוגבל, משום שהאניה תקועה במיקום בו אין ערוץ מקביל. כך שפתיחתו תסייע רק לאניות קטנות יחסית להסתובב ולצאת מהתעלה, אך לא לחצות אותה.

For those of you wondering if the parallel lane in the Suez Canal will help the situation: It won’t because the two canals only exist between the Med Sea and the Bitter Lakes. The EVER GIVEN vessel is stuck in the single lane between the Red Sea and the Bitter Lakes. #OOTT pic.twitter.com/5BtdZHH1vU

