מצרים: עשרות הרוגים ופצועים בהתנגשות רכבות

עשרות בני אדם נהרגו ונפצעו בשעות הצהריים (שישי) בהתנגשות רכבות בסוהאג שבמרכז מצרים. על פי דיווח רשמי של רשת "נייל TV" ישנם 32 הרוגים ו-66 פצועים באירוע.

גורם ביטחוני מסר לסוכנות "רויטרס" כי שתי הרכבות התנגשו במהירות גבוהה: "שני קרונות נהרסו לחלוטין והשלישי התהפך". שרת הבריאות המצרית האלה זאיד הודיעה שנפתח חמ"ל חירום למעקב אחר האירוע.

????#BREAKING | Ministry of Transportation launches investigations into the Sohag train collision

◾️32 people killed, 66 injured in Upper Egypt’s Sohag train collision#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

