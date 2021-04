מטחי תותחים לכבוד הנסיך פיליפ, דגלי בריטניה הורדו לחצי התורן

בבריטניה מקיימים היום (שבת) מטחי יריות תותח בכל דקה עגולה לכבוד הנסיך פיליפ שהלך אתמול לעולמו בגיל 99. הדגלים במדינות הממלכה המאוחדת הורדו לחצי התורן ומנהיגים ואישי ציבור מרחבי העולם פרסמו הודעות תנחומים. על פי ההוראות מארמון בקינגהאם לא תתקיים הלוויה המונית בשל מגבלות הקורונה, ועל אף שהציבור התבקש שלא להתקהל – רבים הגיעו להניח זרים לזכרו.

מטח הכבוד מתקיים בכל רחבי בריטניה, בגיברלטר, בלב ים, בסקוטלנד, באוסטרליה ובעוד מדינות חבר העמים לציון מותו של הדוכס מאדינבורו, בן זוגה של המלכה אליזבת' במשך יותר מ-70 שנים ומי שהיא תיארה כ"סלע" שלה. בווינדזור צעדו חיילים מיחידת הפרשים והצדיעו לטירה שבה יקבר פיליפ בטקס צנוע.

Today at 1200 the military will mark the death of HRH The Duke of Edinburgh with Gun Salutes across the Nation and at sea.

See below for an explanation what our gun crews will be doing. More info at: https://t.co/XyauTc3Wzn pic.twitter.com/NACtxceH3W

