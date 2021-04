דיווח איראני: ספינה ישראלית הותקפה ליד איחוד האמירויות

כלי תקשורת בלבנון המזוהים עם איראן דיווחו היום (שלישי) על תקיפת ספינה ישראלית בקרבת נמל אל-פוג'יירה באיחוד האמירויות. הספינה המדוברת נקראת "היפריון ריי" והיא מיועדת להובלת כלי רכב. הנזק שנגרם לספינה ככל הנראה קל.

????#Iranian media have published unconfirmed reports that an "#Israeli flagged" vessel has come under attack off UAE port city of Fujairah. The vessel is a vehicle carrier named Hyperion Ray. pic.twitter.com/XEvtX385OD

— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) April 13, 2021