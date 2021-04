ברני מיידוף, שהורשע בהונאה הגדולה בהיסטוריה, מת בכלא

איש העסקים היהודי-אמריקני, ברנרד "ברני" מיידוף, שהורשע בהונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, מת היום (רביעי) בבית הסוהר בצפון קרוליינה בגיל 82. לפי הדיווחים מיידוף, שבשנים האחרונות סבל מבעיות בריאותיות, מת מסיבות טבעיות.

מיידוף, שהיה בעברו יו"ר נאסד"ק, הודה שרימה אלפי לקוחות במשך עשרות שנים והורשע בהונאה בהיקף של 64.8 מיליארד דולר. בין קורבנותיו היו ארגוני צדקה, קרנות פנסיה וקרנות גידור וגם סלבריטאים – בהם סטיבן ספילברג, קווין בייקון וג'ון מלקוביץ'.

BREAKING: Bernard Madoff, mastermind of biggest investment fraud in US history, dies at 82https://t.co/aMwONFdcg1 pic.twitter.com/Y1QXJAkttx

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) April 14, 2021