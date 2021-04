ליגת האלופות: פריז סן ז'רמן הדיחה את ליון, האלופה בחמש השנים האחרונות

אלופת אירופה בחמש השנים האחרונות, ליון, הודחה היום (ראשון) מליגת האלופות בשלב רבע הגמר, לאחר הפסד ביתי 2:1 לפריז סן ז'רמן. שער הניצחון לפריזאיות היה שער עצמי, אותו כבשה קפטנית ליון, וונדי רנאר, בדקה ה-61. הקבוצה מפריז תפגוש בחצי הגמר את ברצלונה.

⏰ Under 10 minutes to go in Décines.

???? As it stands, Paris are heading through to the semi-finals on away goals! @OLfeminin 1-2 @PSG_Feminines (agg: 2-2)#UWCL | Quarter-finals pic.twitter.com/yjbZ5XlM6i

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) April 18, 2021