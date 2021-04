כדורגל: 12 הקבוצות הבכירות באירופה הודיעו על הקמת "הסופר ליג"

12 מועדוני הכדורגל הגדולים באירופה הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) על הקמתה של ליגה חדשה, ה"סופר ליג". המועדונים שנכנסו ליוזמה, הקוראת תיגר על ליגת האלופות של אופ"א: ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, מילאן, יובנטוס, אינטר, ארסנל, צ'לסי, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וטוטנהאם.

על פי ההודעה הרשמית שפרסמו הקבוצות, בליגה ישתתפו 20 קבוצות בסך הכל – 15 קבועות (12 המייסדות, ועוד שלוש נוספות שתצטרפנה בהמשך) ועוד 5 שיזומנו על בסיס ההישגים בשנה החולפת.

BREAKING | The Super League is coming.

מי שיעמוד בראש הגוף החדש יהיה נשיא ריאל מדריד, פלורנטינו פרס, שאמר: "נעזור לכדורגל, בכל הרמות, לחזור אל מקומו הטבעי בעולם. כדורגל הוא הספורט הבינלאומי היחיד עם יותר מ-4 מיליארד צופים, וזו האחריות שלנו בתור המועדונים הגדולים, לספק את הרצונות שלהם".

ההודעה על הקמת המפעל מגיעה פחות מיממה לפני שאופ"א אמורה לפרסם את אישור הרפורמה שלה ב-2024. החל מעונת המשחקים הזו, אמורה ליגת האלופות לגדול ל-36 קבוצות ותבוטל שיטת הבתים. בשיטה החדשה של אופ"א כל קבוצה אמורה לשחק 10 משחקים בשלב הראשון לפי המודל השוויצרי. כנראה, שהסדר הזה לא מתאים ל-12 הפורשות, שהחליטו לשבור את הכלים.

"הליגה החדשה מגיעה בזמן בו המגפה העולמית (הקורונה) הדגישה את חוסר היציבות במודל הכלכלי של הכדורגל האירופי. המועדונים המייסדים, במשך שנים, ביקשו לשפר את איכות ועוצמת התחרויות האירופיות, ובאופן פרטני – לייצר טורניר שבו המועדונים והשחקנים הטובים ביותר יתחרו אחד נגד השני על בסיס קבוע", נכתב בהודעה שפרסמו המייסדים.

"המגפה הראתה כי נדרש חזון אסטרטגי וגישה מסחרית, כדי להגדיל את הערך, לטובת ענף הכדורגל כולו. בחודשים האחרונים, היו התייעצויות רבות עם גופי ההנהלה לגבי הפורמט החדש של התחרויות האירופיות. המועדונים המייסדים מאמינים כי הפתרונות שהוצעו אינם פותרים את בעיות היסוד, שהם גם הצורך לייצר משחקים ברמה גבוהה יותר וגם חיפוש אחר משאבים כלכליים נוספים לכל עולם הכדורגל".

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here: ????

— UEFA (@UEFA) April 18, 2021