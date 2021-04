דני אבדיה נפצע וסיים את העונה ב-NBA

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה נפצע הלילה (חמישי) במהלך המשחק של קבוצתו וושינגטון וויזרדס נגד גולדן סטייט ווריורס ב-NBA. הוא סובל משבר מאמץ שישבית אותו לשארית העונה, אבל לא יזדקק לניתוח.

Injury update: Deni Avdija (right ankle injury) is out for the rest of #WizWarriors.

— Washington Wizards (@WashWizards) April 22, 2021