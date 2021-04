ג׳ו ביידן: "אני נשיא של איגודים. כלכלה מצמיחים מלמטה"

"האמת היא שאני נשיא של איגודים. אני מחויב לחיזוק האיגודים ולבנייה מחדש של עמוד השדרה של המדינה, מעמד הביניים" – כך אמר נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בשיחה עם לואיס, יו"ר סניף מקומי של איגוד עובדי תעשיית הרכב, החלל והחקלאות במישיגן.

השיחה שהיא חלק מתוכניתו של ביידן לדבר עם "אזרח מן השורה" אחת לשבוע עסקה בתכנית התשתיות אותה מנסה לקדם הנשיא. "הכלכלה צומחת מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה. כשעובד מאוגד מרוויח יותר כסף, זה משפיע לטובה על כולם" אמר ביידן.

The truth is I’m a union president, and I make no bones about that. I’m committed to strengthening our unions and rebuilding the backbone of this country — the middle class. I sat down to talk with Louis about my plans to make it happen. pic.twitter.com/bDPugJL0P5

