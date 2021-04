אפריל המגוחך של סטף קרי

שני מאפיינים הופכים את הקליעה של סטף קרי ליוצאת דופן: הראשון הוא המהירות שבה הוא משחרר את הכדור מהיד; בלי היסוס ובלי השעיה, ובאופן שמאוד מקשה על השומרים לעצור. השני הוא המגוון הרחב של הקליעות שיש לו בארסנל: בתנועה, מהמקום, אחרי כדרור ואחרי חסימה. אין זריקה שהוא לא מסוגל לקלוע ואין טווח בלתי אפשרי עבורו. הרבה קלעים לא פגשו זריקה שהם לא אהבו, קרי לא פגש זריקה שהוא לא קלע. גם, כשדרגת הקושי "מגוחכת". כי כבר אין מחמאה אחרת שניתן לתת לתופעה.

Steph from the PARKING LOT ????

His 83rd three of April, the most in a single month in NBA history ☔️ pic.twitter.com/bctBnSbKll

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021