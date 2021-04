עירוני נס ציונה תתמודד מול סטאל בגמר היורפקאפ: "עשינו רק חצי עבודה"

עירוני נס ציונה תתמודד הערב (ראשון ב-21:00, שידור ישיר בספורט 5) בגמר היורופקאפ מול סטאל אוסטרוב הפולנית. 4,000 צופים צפויים להגיע לגמר הפיינל פור, שייערך בהיכל "מנורה מבטחים" בתל אביב. הכתומים מנס ציונה עלו לגמר לאחר ניצחון דרמטי 80:81 על פארמה.

סטאל ונס ציונה כבר נפגשו העונה, המשחק הסתיים בניצחון של הפולנים 86:93. אצל נס ציונה, טל דן ימשיך לשחק עם הפציעה ביד ועם החתך העמוק שספג בפניו בחצי הגמר, אך צפוי לאחר המשחק לעבור ניתוח ולחוות היעדרות ממושכת. בנס ציונה מקווים לראות את אותה היכולת מוויל סלדן שהוביל את הקבוצה לגמר וגם קלע את השלשה החשובה בסיום.

קפטן נס ציונה, טל דן, אמר לקראת המשחק: "אנחנו מתרגשים מאוד וצריכים להוריד את האופוריה שאנחנו נמצאים בה, עשינו רק חצי עבודה, נהנינו מהחוויה ואנחנו רוצים עוד ערב כזה".

על הפציעה שעבר, אמר קפטן הכתומים: "אני מרגיש בסדר גמור, ביום שני שעבר הודיעו לי שסיימתי את עונה והדבר הראשון שעלה לי בראש זה לא לוותר. אנשים וילדים בנס ציונה רואים בי דמות לחיקוי ורציתי להראות להם שאסור לוותר, שצריך לרדוף אחרי החלומות שלנו בכל מחיר ואני משלם כרגע מחיר. עשיתי את זה בעיקר בשבילם ובשביל הקבוצה והעיר".

המאמן, בראד גרינברג, אמר לקראת המשחק: "זו צ'אנס לזכות בתואר, אני מבין שהאוהדים מאוד נרגשים לראות את המועדון הקטן שלהם מתחרה ברמה כזו. כל השחקנים אוהבים את המשחקים האלה, אלו משחקים שהרבה מהם הולכים לזריקה האחרונה. למזלנו הצלחנו בזה בחצי הגמר. יש לנו יריבה מצוינת, הם בגמר בזכות, הם רגילים לנצח משחקים בקלות. הם עדיין לא הפסידו אף משחק ביורופקאפ, יש להם גארדים מצוינים והם מאומנים נהדר. יהיה משחק תחרותי".

We couldn't be happier to have fans back! ????

A crowd of the maximum permitted 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ fans has been confirmed for the #FIBAEuropeCup Final tonight! ????

????️ Menora Mivtachim Arena

???? 20:00 CET

???? https://t.co/1kGYj2oGBR pic.twitter.com/4hC86VGNvM

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 25, 2021