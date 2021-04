טקס האוסקר: "ארץ נוודים" זכה בסרט הטוב ביותר

הסרט "ארץ נוודים" של קלואי ז'או הוא המנצח הגדול של טקס האוסקר שנערך הלילה (בין ראשון לשני). הסרט זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, בפרס הבימוי (הבמאית השנייה בהיסטוריה שזוכה בפרס זה) ובפרס השחקנית הראשית לפרנסס מקדורמנד. הסרט הישראלי הקצר "עין לבנה" של תומר שושן יצא בידיים ריקות. בפרס השחקן זכה אנתוני הופקינס על תפקידו ב"האבא", שבו הוא מגלם קשיש דמנטי.

את הטקס פתחה השחקנית והבמאית רג'ינה קינג, שהעניקה את הפרס הראשון בערב לבמאית ולשחקנית אמרלד פנל ("הכתר"), שזכתה בפרס התסריט המקורי שכתבה ל"צעירה ומבטיחה". מיד אחרי הוענק פרס התסריט המעובד לפלוריאן זלר ולשותפו כריסטופר המפטון שכתבו את "האבא".

בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר זכה "עוד סיבוב" של תומאס וינטרברג. בנאום הזכייה שלו וינטרברג נזכר בדמעות בבתו בת ה-19 שנהרגה בתאונת דרכים בסמוך לתחילת הצילומים והוא הקדיש לה את הזכייה. בפרס הסרט התיעודי זכה "מורתי התמנונית" שעלה בנטפליקס מוקדם יותר השנה והפך ללהיט גדול.

רשימת הזוכים:

הסרט הטוב ביותר: "ארץ נוודים"

שחקנית ראשית: פרנסס מקדורמנד, "ארץ נוודים"

שחקן ראשי: אנתוני הופקינס, "האבא"

שחקן משנה: דניאל קלויה, "יהודה והמשיח השחור"

שחקנית משנה: יו יאנג יון, "מינארי"

תסריט מקורי: אמרלד פנל, "צעירה ומבטיחה"

תסריט מועבד: פלוריאן זלר וכריסטופר המפטון, "האב"

הסרט הבינלאומי: "עוד סיבוב"

סרט אנימציה: "נשמה"

סרט תיעודי: "מורתי התמנונית"

צילום: אריק מסרשמידט, "מאנק"

עריכה: מיקל נילסן, "צלילי המטאל"

סרט קצר: Two Distant Strangers

סרט אנימציה קצר: If Anything Happens I Love You

סרט דוקו קצר: Colette

אפקטים ויזואליים: "טנט"

סאונד: "צלילי המטאל"

איפור ושיער: "הבלוז של מא רייני"

עיצוב תלבושות: "הבלוז של מא רייני"

עיצוב הפקה: "מאנק"

פסקול מקורי: "נשמה"

השיר הטוב ביותר: Fight for You, "יהודה והמשיח השחור"