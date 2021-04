115 מתים בהודו מקורונה כל שעה: סיוע בינלאומי התחיל להגיע

יותר מ-300 אלף נשאים חדשים של הנגיף אובחנו אתמול (שלישי) בהודו. המדינה השנייה בגודלה בעולם נמצאת כעת בעיצומה של עלייה דרמטית ברמות התחלואה, אך מערכת הבריאות הקורסת שלה החלה לקבל הבוקר סיוע מהקהילה הבינלאומית.

דובר משרד החוץ ארינדאם באגצי' פירסם הבוקר בחשבון הטוויטר שלו תמונות של המשלוח הראשון של סיוע רפואי להודו. במשלוח שהגיע מבריטניה כלל, בין היתר, 100 מכונות הנשמה ו-95 מחוללי חמצן.

International cooperation at work! Appreciate the shipment of vital medical supplies from ???????? including 100 ventilators & 95 oxygen concentrators that arrived early this morning. pic.twitter.com/MBZFwSn4cH

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 27, 2021