סופר-מון: הירח יגיע לנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ

הירח יגיע הערב (שלישי) לנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ. "סופר-מון", ירח-על בעברית, הוא מצב שבו הירח נמצא בנקודה קרובה ביותר במסלולו לכדור הארץ וכתוצאה מכך נראה יותר גדול. בנוסף לקרבה המירבית אלינו יוצרים מצב שהירח גם מאיר בכ-14% יותר מירח מלא ממוצע וגם גודלו הזוויתי גדול ב-7% מגודלו הזוויתי של ירח ממוצע.

הירח יהיה מלא בדיוק בשעה 8:32 בבוקר, אלא שאז הוא לא ייראה בשמי ישראל. הוא יגיע לנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ בשעה 20:22, מעט לאחר זריחתו באופק המזרחי.

The Full Pink Moon is now happening right now, the first ever supermoon of the year 2021! pic.twitter.com/WZxvBMd60h

— ☾ (@MoonPics_) April 26, 2021