"אובדן חיים שובר לב": מדינות העולם שלחו הודעות תנחומים על אסון מירון

מדינות רבות בעולם שלחו הודעות תנחומים לישראל בעקבות האסון בהילולה בהר מירון, בו נהרגו לפחות 45 בני אדם וכ-150 נוספים נפצעו.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוחח אמש (שישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "ארה"ב עומדת לצד תושבי ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם, באבלם על האסון הנורא בהר מירון", נכתב בהודעה רשמית שפרסם ביידן, אובדן חייהם של מאמינים בשעת תפילתם שוברת את הלב. הנחיתי את הצוות שלי להציע סיוע לישראל בשעה שהיא מתמודדת עם הטיפול בנפגעים".

סגנית הנשיא קמלה האריס כתבה בדף הטוויטר שלה כי היא ובעלה דאג ארנהוף "שבורי לב" מהטרגדיה בהר מירון. "אנו עומדים לצד אזרחי ישראל בשעה קשה זו, ואנחנו מתפללים להחלמתם של כל הפצועים".

Doug and I are heartbroken over the terrible tragedy at Mount Meron during Lag B’Omer. We stand with the people of Israel during this difficult time. Our hearts go out to all who lost a loved one, and we’re praying for the recovery of those who were injured. — Vice President Kamala Harris (@VP) April 30, 2021

גם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הביע תנחומים על "אובדן חיי האדם" באסון בהר מירון. "רוסיה חולקת באבל של תושבי ישראל הידידותיים", צוטט הנשיא בחשבון הטוויטר הרשמי של משרד החוץ.

???? President Vladimir #Putin sent his deep condolences to Prime Minister of Israel @netanyahu over the numerous lives lost as a result of the Mount Meron tragedy. ????Russia shares the grief of the friendly people of Israel. ????https://t.co/d2Cl0vyd3B pic.twitter.com/k95UZc3Ht7 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) April 30, 2021

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח אגרת תנחומים לנשיא המדינה ראובן ריבלין. אבו מאזן הביע צער "על האסון שגרם למותם של עשרות קורבנות," והוסיף כי "אנו מתפללים עבור הקורבנות ומאחלים החלמה לפצועים".

שגרירות איחוד האמירויות בישראל כתבה בחשבון הטוויטר הרשמי שלה כי "ליבנו יוצא לתושבי ישראל שאיבדו את יקיריהם בטרגדיה בהר מירון. השגריר, אנשי השגרירות וכל אזרחי איחוד האמירויות שולחים תנחומים למשפחות וברכת החלמה מהירה לפצועים".

Our hearts go out to the people of Israel who lost their loved ones in the tragedy during #LagBOmer celebrations in Mt. #Meron. HE @AmbAlKhaja, @UAEinIsrael team and all the people of the UAE offer condolences to the families, and wish a full and swift recovery to those injured. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 30, 2021

אליזבת מלכת אנגליה שלחה תנחומים לנשיא ריבלין. "התעצבתי מאוד לשמוע על האסון בחגיגות ל"ג בעומר בהר מירון", כתבה המלכה, "מחשבותיי נמצאות עם כל אלה שנפצעו וחבריהם ובני משפחותיהם של אלו שאיבדו את חייהם. אני שולחת להם את תנחומיי הכנים".

The Queen has sent a message of condolence to the President of Israel, following the disaster at the Lag B’Omer festival in Meron, Israel. pic.twitter.com/Ayg7tMttRB — The Royal Family (@RoyalFamily) April 30, 2021

על פי משרד החוץ, שר החוץ של בחריין, עבלטיף אל זיאני, שלח איגרת תנחומים לשר החוץ גבי אשכנזי וגם ושר החוץ של גרמניה, אייקו מאס שלח אליו מסרון אישי.

מלבד זאת, שלחו תחומים גם נשיאי סרביה, הונדורס, גיאורגיה וקפריסין; ראשי ממשלות בריטניה, רומניה וליטא, וסגנית ראש ממשלת אוקראינה; שרי חוץ ומשרדי החוץ של הודו, שבדיה, צ'כיה, סלובקיה , צרפת, איטליה; שגרירי טורקיה, בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, טורקיה, פולין, ספרד, בלגיה ואלבניה.