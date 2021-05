באג באינסטגרם: הסטורי שתקע את המכשיר הנייד

סטורי באינסטגרם שתוקע מכשירים סלולריים גרם לבאזז ברשתות החברתיות לפני מעט יותר משבוע. מכשירי האייפון (מכל הדגמים) של גולשים שנכנסו לסטורי של היוזר PGTALAL באינסטגרם נתקעו. במכשירי האנדרואיד המצב טוב יותר, אך לא בהרבה. מכשירים חזקים הצליחו לצפות בסטורי, אך בינוניים וחלשים נתקעו או שובשו. בנוסף, לא ניתן היה ללחוץ על הסרטון כדי להשהות את ההקרנה שלו.

כדי לחלץ אייפון תקוע בשל אותו סטורי יש לחבר אותו למחשב. רק כך ניתן לבצע תהליך אתחול שמפעיל אותו מחדש.

מי שפיצח את הסטורי המשבש היה המתכנת אנאנאי ארורה מפניקס, אריזונה. ארורה ניתח את הסטורי, והבין שהוא נבנה במיוחד כדי לנצל חולשת תוכנה באינסטגרם. בסטורי אחר של אותו משתמש נמצא ניצול של חולשה שגורמת רק לאפליקציה לקרוס ולא לכל המכשיר.

The Instagram story highlight has a quiz, countdown and a question on the story which is wayyy out of bounds and the size is HUGE. This causes a rendering issue. pic.twitter.com/iHGItxSF7Y

לבעיות הללו יש פתרון עקרוני פשוט, מצד אינסטגרם. על החברה לבצע בקרה על כל תוכן שמוזן על ידי הגולשים, ולנטרל גדלים לא הגיוניים או צירופי טקסט שגורמים לקריסה. הקושי הוא לצפות אילו תרגילים ינסו האקרים לבצע כדי לחשוף חולשות תוכנה שחושפות מיליוני משתמשים לנזקים פוטנציאליים, כפי שקרה במקרה הזה.

בסרטון שהעלה היוטיובר ארון מייני בעקבות המקרה, הוא מספר ש-PGTALAL, המשתמש האלמוני שיצר את הבאג, התכתב איתו וטען כי הוא רק בן 14, אף כי הוא מזדהה כמתכנת מתקדם (FULL STACK DEVELOPER).

בדיקה שביצע אנאנאי אתמול (שבת) מעידה כי אינסטגרם תיקנה את החולשה שאפשרה לסטורי לתקוע את המכשיר, אך החולשה שמאפשרת להעלות סטוריז שגורמים לאפליצקיה לקרוס עדיין פעילה.

Update: As of now, stories can no longer crash your entire device! @/pgtalal has taken the story down that crashes your phone. This glitch has been fixed by Instagram!

The issue that crashes the Instagram app after viewing a specially crafted story still persists!

— Ananay (@ananayarora) May 8, 2021