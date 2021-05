ארה"ב גינתה את מתקפת הרקטות על ישראל: "אינה מתקבלת על הדעת"

ברחבי העולם הגיבו להסלמה בין חמאס לישראל וקראו להרגעת הרוחות. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה: "נראה שהמאמצים הבין-לאומיים לבלימת האלימות כבר החלו". גורם פלסטיני אמר לסוכנות הידיעות כי מצרים, קטאר והאו"ם, שכבר תיווכו בעבר בין ישראל לחמאס, נמצאות בקשר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמאעיל הניה.

בוושינגטון גינו את מתקפת הרקטות של חמאס לעבר ישראל "אינה מתקבלת על הדעת". דובר משרד החוץ האמריקני, נד פרייס, אמר כי ארצות הברית "עסוקה בקידום השקט בירושלים". שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן נפגש גם הוא עם מקבילו הירדני, גינה את ירי הטילים לעבר ישראל וקרא לרגיעה בירושלים.

I met with Jordanian Foreign Minister @AymanHsafadi, and reaffirmed the importance of the U.S.-Jordan strategic partnership in advancing our mutual goals of peace and stability in the region, including restoring calm in Jerusalem. We value our strategic partnership with Jordan. pic.twitter.com/9ns82Bzky5

