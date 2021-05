סין הנחיתה לראשונה חללית לא מאוישת על מאדים: "תרומה חשובה להבנת האנושות"

החללית הסינית הלא מאוישת 'טיאנוון–1' נחתה הלילה (שבת) על מאדים בתום מסע שנמשך כעשרה חודשים. סוכנות הידיעות הסינית הרשמית שינחואה ציינה כי תהליך הנחיתה "ארך תשע דקות של אימה". הישג זה הופך את סין למדינה השלישית בעולם, אחרי ארצות הברית וברית המועצות, שמשלימה נחיתה רכה על כוכב הלכת.

הנחיתה הראשונה של סין על מאדים באה בעקבות שיגור החלק המרכזי של מה שתהיה תחנת חלל קבועה ומשימה שהחזירה סלעים מהירח בסוף השנה שעברה. "סין הותירה דריסת רגל במאדים לראשונה, צעד חשוב בחקר החלל של ארצנו", אמרה סוכנות הידיעות הרשמית 'שינחואה' בהכרזה על הנחיתה.

מנכ"ל נאס"א, תומאס זורובוצ'ן, צייץ בטוויטר: "יחד עם הקהילה המדעית העולמית, אני מצפה לתרומות החשובות שמשימה זו תביא להבנת האנושות את כדור הארץ האדום".

לארה"ב היו תשע נחיתות מוצלחות על מאדים מאז 1976. ברית המועצות נחתה על הפלנטה בשנת 1971, אך המשימה נכשלה לאחר שהמלאכה הפסיקה להעביר מידע זמן קצר לאחר נגיעה.

סין נחתה בעבר על הירח אך נחיתה על מאדים היא משימה קשה בהרבה. על החללית להשתמש במגנים כדי להגן מפני החום הלוהט של כניסה חוזרת. יש לפרוס את המצנחים והטילים בזמנים מדויקים כדי לנחות במקום המיועד.

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH

