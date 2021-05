כדורגל: קבוצת הנשים של ברצלונה זכתה בליגת האלופות לראשונה בתולדותיה

ברצלונה היא אלופות אירופה לשנת 2021. אלופת ספרד ניצחה הערב (ראשון) 0:4 את צ'לסי בגמר ליגת האלופות שנערך בגטבורג, שבדיה. זהו התואר האירופי הראשון של קבוצת הנשים של ברצלונה, שהפכה לקבוצה הראשונה מספרד שזוכה בליגת האלופות לנשים.

???? C H A M P 1 O N S ????

????❤️ Barça fans, drop some love for your team below! #UWCLfinal | @FCBfemeni pic.twitter.com/3FHBFqcxMX

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 16, 2021